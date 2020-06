ISPLIVALI ŠOKANTNI DETALJI AFERE! Gastoz je TAJNO bio u ŠEMI sa OVOM zadrugarkom!

Ivana Šopić imala je buran život pre ulaska u "Zadrugu", a njena drugarica otkrila je da je sadašnja devojka Stefana Karića uživala u burnoj romansi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

Poznat po svojoj neodoljivosti i duploj kruni u "Parovima", Gastozu nije puno trebalo da smota Šopićevu, a drugarica je otkrila sve detalje viđanja ove dve rijaliti zvezde.

- Ivana i Nenad upoznali su se u jednom lokalu u Beogradu gde je ona radila kao menadžer. On se, igrom slučaja, tu našao, a kada su se videli sevnule su varnice na prvi pogled. Šopićevoj nije dugo trebalo da uđe u orisan odnos sa rijaliti-igračem, a usledila su svakodnevna viđanja u njegovom stanu. On je odlepio za njenim telom, a ona je često pred njim nosila svilene korsete i kratke bademantile samo za njegove oči. Zvao je "malom bezobraznicom" i Ivana kaže da im je s*ks bio fantastičan. Dane i noći provodila je tamo, a vrlo često je od njega odlazila na posao - započela je priču drugarica.

foto: Stefan Jokić

- Njoj se dopalo što je on postao poznat zahvaljujući rijalitiju i malo-pomalo je uvodio u tu priču. Govorio joj je da treba biti pametan, ali i snalažljiv da se izdigneš u toj bari punoj krokodila, a njoj se dopalo kada je shvatila da tamo može više da zaradi za nedelju dana nego u lokalu kao menadžer, plus da će izbeći svakodnevni stres koji je karakterističan za njen posao. Obećao joj je da će je dobro spremiti za rijaliti samo ako ga bude slušala, i evo, vidite da je ona ostala do samog kraja. Ivana je pravi ortak i drugarčina, tu su se našli. Gastoz ne voli folirante, a ona je odsečna i to mu se najviše dopalo kod nje. Iskreno da vam kažem, moja drugarica je uvek imala uspeha kod momaka i koga god da je rešila da osvoji nije omašila - zaključila je nekadašnja Ivanina drugarica sa osmehom.

Šopićka se plaši da to ne sazna Karić kad izađe jer bi to moglo da poljulja njihovu vezu, a posle ovoliko ulaganja da se uvuče bogatim Karićima u dom, da propadne zbog jedne kr*s-šeme, Ivana to sebi nikad oprostila, istakla je drugarica.

foto: Printskrin, ATA images

- To među njima je bilo i ranije i sada Nenad Ivani apsolutno više ništa ne znači. Ali se bojim da ne bi bilo dobro da Stefan sazna za Gastoza jer, kao što je bila situacija u vezi sa Markom Miljkovićem i Lunom Đogani, mogla bi i ovde da se napravi zabuna, kada se umešaju novinari, znate kako to sve već ide. Pa onda izlaze i nove informacije, sve više ljudi je upleteno i mislim da taj pritisak Karić ne bi izdržao i jednostavno, oni bi pukli. Poznajući Ivanu, ona će sve uraditi zamaskira vezu sa Gastozom, a da li će joj to uspeti, ostaje da vidimo - zaključuje Ivanina drugarica, dobro upućena u njen život.

Gastoz je duhovito prokomentarisao ove navode: - Pustite me, uživam u Tajlandu. Koga boli uvo sa kim sam sve bio. Više se i ne sećam!

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs/rijaliti

Kurir