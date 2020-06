REKLI SU MI DA MORAM NANOGICU DA NOSIM: Miljković napao policajca?! Ispričao ŠOK detalje! (VIDEO)

Marko Miljković setio se da je propustio suđenje koje imao, ali i da je verovatno zbog korone odloženo.

"Punih devet godina... Slučaj se desio 19. maja 2011. godine. Prošlo je 9 godina", rekao je Marko.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja sam pobedio već. Tužilac je odustao, on (policajac) me sada goni privatno, sindikat mu plaća sve. Ali ne može da kaže "Marko, kriv si". To bi mu palo odmah. Još 11 meseci ima do apsolutne zastarelosti slučaja. Jer maksimalna kazna za taj slučaj je pet godina, a apsolutna zastarelost je duplo od najveće zaprećene kazne. Nema nijedan dokaz za to jer ja imam kao "napad na službeno lice", a ja nisam imao tu nameru. Kao da sam ja išao po ulici i jurio policajca da ga zgazim. Ja nisam hteo da stanem na znak, on me je zaustavljao i ja se okrenem i on ka meni i udario je pendrekom i rukom u moj auto i pukla mi je šoferšajbna", objasnio je Marko.

"Ja sam tražio tužiocu da se nagodim, da mi da maksimalnu uslovnu kaznu. Prvo sam probao sa onim koji me tužio, ali nije hteo. Rekli su mi da ne može nagodba, da moram nanogicu da nosim ili šest meseci, a znam da ništa nisam uradio. Mislim, hteo sam da izbegnem policiju da me zaustavi i on me je udario", rekao je Miljković.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir