GDE MENE NAĐE? SVI BIVŠI SU TI BILI MANGUPI: Janjuš ljubomoriše Maji, ovako ga je ljubavnica spustila na zemlju! (VIDEO)

Maja Marinković plakala je i želela da pobegne iz rijalitija, pa ju je u tome sprečio Marko Janjušević Janjuš.

On joj je predložio da pobegnu zajedno, pa se to nije desilo, a u jednom momentu je Janjuš spomenuo i njene bivše momke. Inače, Janjuš se plaši da će ga Maja ostaviti kada izađu iz "Zadruge" upravo zbog starih ljubavi.

foto: Printscreen

"Ja sam prošao loše, prolazim loše i proći ću loše. Mali Janjuš, a ti ćeš biti deset dana... Inače, momci su ti ranije pre mene bili prava gospoda. Jedni divni ljudi, sa fakultetom, sa svojim poslom, sa firmom, svi su radili u firmi... Svi tvoji bivši momci, onako su nosili neke kravate... To su ti bivši momci? Mangupi, je l'? Gde nađe mene, ja nisam mangup? Jao, jadna ti... Ja sam upropastio jednu malu devojčicu", govorio je on, pa ga je Maja prekinula:

"Ja sam tebe zavolela takvog, mazio si me, pazio si me, branio si me... Svašta si nešto radio! Ja znam da me voliš! Kako možeš da spavaš s nekim i da ga držiš za ruku, a da ga ne voliš? Kako? Hajde, reci mi... Što si sve to radio, ako ne možeš da se nosiš s tim?"

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir