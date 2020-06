MARINKOVIĆ SE ZANEO SA TRBUŠNOM PEVAČICOM: Jelena mu napravila HAOS, sve je videla! (VIDEO)

Ivan Marinković i Jelena Ilić ušli u mirne vode svoje veze, ali su se ponovo posvađali.

Do sada se on dobro držao i sve vreme bio veran Jeleni, međutim na žurci nije više izdržao pa se opustio sa trbušnom plesačicom. Jelena je sve to videla i skroz pobesnela.

"Videla sam šta si radio sa trbušnom plesačicom, sve sam videla na plazmi, nemoj više da si mi prišao", vikala je Jelena na sav glas, dok je Ivan negirao da je zgrešio.

Nakon toga Ivan je svojoj devojci izjavio ljubav i rekao kako je svestan da ona bez njega ne može da živi.

