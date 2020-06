MENSUR POTPUNO IZGOREO ZBOG MINE! Ko besan bik ŠETAO po Zadruzi, onda je usledio SKANDAL i teške pretnje! (VIDEO)

Nakon neviđenog haosa, Mensur Ajdarpašić pokušao je da se smiri i počeo je da psuje Minu Vrbaški.

Pu, j*bao mi Bog majku, gde te nađoh, droljo jedna - rekao je Mensur i seo u dvorište. Mina ga je sve vreme posmatrala sa prozora, a onda je on krenuo da se vraća u kuću. Mina je otišla sa njim do toaleta, a on ju je molio da ga pusti na miru.

Mina to nije želela da uradi, i on se grubo otrgnuo iz njenih ruku.

Zapamtićeš me dok sam živ, smrdo jedna mala glibava pijana - govorio je Mensur, pa otišao u krevet. Mina je nastavila da pravi haos napolju, a on je pokušao da je uvuče u kuću, a kada nije uspeo, zapretio joj je.

J*baću ti sve kad izađem, kad tad - rekao je Mensur i ušao u kuću.

