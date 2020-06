VRATIĆU SE SVOJOJ PORODICI: Posle SKANDALA koji je ljubavnica priredila Edu, on doneo ODLUKU! Dragana iskorišćena? VIDEO

Dragana Mitar komentarisala sukob sa Edisom Fetićem koji je nastao prošle noći, kada je razbila flašom staklo u pabu, te se tok prilikom povredila.

"Ja sebe u ovom rijalitiju ne mogu sebe da prepoznam, pukla sam odavno, mislim da mi se sve to nakupilo od prošle sezone, zbog haosa koji sam imala. Sinoć sam uradila to što sam uradila. Da mogu da vratim vreme, sve bih uradila drugačije. Ja sam u "Zadruzi 2" bila gospođa, kad uporedim neke veze i sve to, ovo je najgore što je moglo da se izvuče iz mene, iskreno me je sramota", rekla je Dragana.

foto: Pritnscreen

"Da li ste se ljubili sinoć, to smo čuli?", upitao je Bora.

"Mi se nismo ljubili i nikada se više nećemo ljubiti. Konflikt je nastao kada sam ja tražio poligraf, ima to što sam se ja video sa ženom, ja sam njena najveća greška, ja to prihvatam. Da ima ljubavi, ovo se ne bi dešavalo. To ni sad, ni nikad nije bila ljubav. Ja ću se svojoj porodici svakako vratiti, ženi ne, ona ne želi da me vidi, jer sam voleo ovu ženu pored mene", dodao je Edo.

"Ja sam iskorišćena ovde", dobacila je Dragana.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

