DRAGANA SE VIDELA SA SINOM, ODRŽAO JOJ LEKCIJU: Zabranio joj da drži pivo u ruci, Edo ga NE ZANIMA! SVI DETALJI! (VIDEO)

Dragana Mitar napustila je velelepno imanje kako bi se videla sa sinom Jovanom, uz prisustvo Centra za socijalni rad.

Po povratku, odmah je prišla svom ljubavniku Edisu Fetiću kako bi mu prepričala dirljiv susret.

"Kod kuće je, pitala sam kako su moji, kako su Darko i Tina, šta se dešava vezano za napolje, ko se sve javljao, 'vamo, tamo i tako, sve je okej. I tako, to je to, koliko smo bili 45 minuta. Nešto mi je rekao, ono... Rekao mi je da ne pijem, da više pričam za crnim stolom, sve je okej, ništa mi nije rekao. Kako te lažem? Nema šta, nosi naočare, bio je kod zubarke, vodio ga je tata. Rekao mi je da se ne ponašam onako, da je katastrofa. Dete mi nose naočare, za čitanje i pisanje, sladak je, pravi je šmeker, gleda kao, kako mi je gledao da sam napravila lumperajku, a to je babin izraz, da slučajno ne držim pivo u ruci", pričala je Dragana, pa kada su je pitali da li je pozdravio Eda, dodala je:

"Ne, nije nikog pozdravio. Ne ide u vrtić još uvek, rekao mi je da su baba i deda ljuti, tu smo ćaskali, družili se, nisam najgora to mi je bitno. Spavao je vikend kod njega, išao je kod zubarke neke."

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir