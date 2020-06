MESECIMA SE NIJE OGLAŠAVALA A SAD ŠOKIRALA Marija Kulić BEZ DLAKE otkrila sve o Miljani i zadrugarima a za ovim BAŠ žali

Marija Kulić, majka jedne od najpoznatijih rijaliti učesnica Miljane Kulić, brzo je stekla slavu i postala jedno od najpopularnijih lica sa malih ekrana. Narod ju je zavoleo još dok je dolazila u studio kao Miljanina podrška, jer je uvek bila "bez dlake na jeziku", a mnogi su bili fascinirani i njenom lepotom.

Upravo zbog svog britkog jezika postala je jedna od omiljenih rijaliti učesnica svih vremena i ostavila je trag kao takmičarka druge i treće sezone "Zadruge", najgledanijeg rijalitija u regionu, a i šire.

Kako je Marija napustila takmičenje zbog svoje ćerke, narod je ostao uskraćen za njeno mišljenje o mnogim situacijama koje potresaju velelepno imanje u Šimanovcima ovih dana.

Čuvena "gospođa Versaće", kako su je prozvali neki od takmičara zbog njenih odevnih kombinacija, jedno je od najkomentarisanijih lica ispod klipova i postova koji imaju veze sa Zadrugom.

foto: Printscreen

"Gde je Marija Kulić da ih raščepi sada?", "Neka se vrati Pamela iz Niša da saspe Maji, Luni i Anabeli sve u lice!", "Janjuš ne bi znao gde je da mu je tu kuma Marija", samo su neki od komentara.

"Dobar dan. Komentare ne čitam, ali mi mnogi pišu da žele da čuju moje mišljenje. To je i logično, jer tamo više nema "komentatora", istakla je Marija.

"Ljudi koji su pozvani zbog toga su se odavno uspavali, gledaju nezainteresovano na svaku situaciju, čekaju kraj i ni za šta primaju honorare! Ja sam izašla misleći da će Miljana biti bolja, međutim, i u nju sam se mnogo razočarala. Da sam ostala, sve bi bilo drugačije", nastavila je Kulićka.

"Svakom bih odmah rekla u oči sve, a oni, svi do jednog su pokazali ono što sam i očekivala od svakog od njih. Po ličnoj proceni karaktera učesnika rade ono što sam upravo i očekivala, samo su neki uspeli da zavaraju sliku o sebi, folirajući se u prethodnoj sezoni, a sada su pokazali pravo lice. Nekima je i prva sezona, pa su uspele da budu "fine", jer im nisu bile čvrste situacije i ubedljivije da bi se i one pokazale. Ali, sve u svemu, najviše su me razočarali "komentatori" što im ćute i nikada ih više ne bih pozvala u rijaliti!", istakla je Marija.

foto: Damir Dervišagić

"Najviše bih napadala one koji su uradili isto što i drugi, koje su ti isti napadali za istu stvar! Muškarci su iskoristili rijaliti za svoju korist, pre svega novčanu, što je u neku ruku i okej, jer tu svako gleda svoju korist, da izvuče što više. Devojke su se toliko ukopale da ni bager više ne bi mogao da ih izvuče! I one koje su se zaigrale, pogrešile su jer će još dugo vući repove za sobom. Sve su svemu, svako je dobio šta je tražio i zaslužio. To bi bilo od mene, a za komentarisanje svakog pojedinačno, baš bih volela, ali nisam u "Zadruzi". Inače bih jedva čekala i sigurno najgori ne bi imali mira dok su tamo", zaključila je Marija.

foto: Printscreen

