MAJIN OTAC SKRHAN BOLOM: Sa suzama u očima pričao o njenoj aferi sa Janjušem, a ovo PITANJE će joj postaviti čim IZAĐE

Nakon što je Maja Marinković ozvaničila ljubavnu vezu sa oženjenim Markom Janjuševićem, Radomir Marinković Taki, Majin tata, proživljava pakao napolju. Njega apsolutno više ne interesuje ćerkin plasman i novac, on samo želi da se ona vrati kući.

On je otkrio kako noćima ne spava, kako ne može da veruje da je njegova ćerka tako nešto uradila, besan i ljut, u više navrata nije mogao da iskontroliše suze, pa se u jednom momentu potpuno slomio.

"Kada stignete vašoj kući, sednete, šta je prvo što ćeš joj reći?" glasilo je jedno od pitanja na koje je Taki pokušavao da iskontroliše suze.

"Pa... rećiću joj: "Sine, da li sam ja to zaslužio?" Ona zna šta to znači..." rekao je on.

U ovom intervjuu on je besno zapretio da Maja nikako neće smeti da nastavi "tim putem" kojim je krenula i da se čak čuo i sa njenom majkom, koja je takođe ne podržava.

"Koji bre, dečko? Kakav bre, dečko? On je oženjen čovek! Prevario i ponizio ženu na javnoj sceni! Treba da se vrati gospođi! Ona će ostati bez ičega, ako ovako nastavi! Sve sam joj dao u životu!" vikao je on uznemireno.

