NIKAD SE U ŽIVOTU NISAM OVAKO PONAŠALA PREMA NJOJ! Luna se slomila pred majkom, pa zakopale RATNE SEKIRE: Pao zagrljaj!

Anabela Atijas je završila u suzama pa je zakopala ratne sekire sa ćerkom Lunom Đigani. Pale jedna drugoj u zagrljaj.

"Ja znam da je ona plakala tog dana. Nikada se u životu nisam ponašala ovako prema njoj. Uvek sam imala neko strahopoštovanje, ali eto, život je čudo i došlo smo ovde gde ne znam šta se desilo" rekla je Luna.

"Ne znam šta da kažem... Ona mi je stvarno prioritet u celoj priči. Želim da na sve moguće načine vratim naš odnos i znam da će biti to kad tad. Ja znam šta osećam i kako smo povezane, koliko god ona bila na mene, nema Boga da je zadrži da dođe do mene i obrnuto. Videli ste izvlačenje za Zadrugoviziju. To je neverovatna stvar. Imam utisak kao da sam se opet rodila. Neću nikad moći da opravdam što je dozvolila da joj bilo šta pomuti razum. Jedino kad sam nju dobila osećala sam se kao da imam porodicu. Od Nikolne smrti, do izbeglištva... Pa dobijem svoje dete. Vodila sam je na sva snimanja, vukla je po Zemunici u emisijama, bila je u onoj korpici u Siti klubu" pričala je Anabela.

"Ja se kajem, ali u meni se puno bila skupilo. Najmenje sam želela sebi da dopustim skakanje pred kamerama" dodala je Anabela.

"Da li bih ja mogao da zamolim vas dve da se zagrlite?" pitao je Milan Anabelu i Lunu što su one sa oduševljenjem privhatile.

