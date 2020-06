KRIV SAM ŠTO SAM JE GURAO, JA SAM AGRESIVAN LIK! Mensur se kaje što je to uradio Mini, ona poručila: Osećam se ODVRATNO

Mensur Ajdarpašić se kaje što je gurao Minu Vrbaški, a ona poručila svima da se oseća odvratno.

foto: Printscreen/Youtube

"Nije ona kriva u ovom slučaju. Ja sam kriv što sam je gurao. Ja sam takav... Malo sam agresivniji, temepramentan... Ja sam takav lik i vama u kući je to poznato od početka, upućeni se u to. Ne znam šta treba više da uradim. Ja sam njoj objasnio da ja ne mogu mnogo da trpim. Ovo guranje je katastrofa. Kako god, to nije opravdano. Evo, kako Edo nije odgurnuo Draganu dok je sedeo? Ne bežim od stvari koje radim, ali ni od njenih postupaka. Za svaku svoju grešku ću da odgovaram. Ja se loše osećam već dva dana zbog toga. Molio sam je da se skloni, nisam mogao da izdržim... Ovo ne vodi nikud, to nema smisla. Ovaj moj postupak... Bog će ga osuditi" rekao je Mensur.

foto: Printscreen/Youtube

"Mene je toliko sramota da ne mogu nikoga da pogledam u oči. Osećam se odvratno, poniženo... Ne mogu nikog da gledam u oči zbog sramote. Ovako se nikad nisam ponašala" rekla je Mina u suzama.

"Oboje su krivi! Ja ovakvu Minu znam tri godine!" rekla je Zorica Marković.

foto: Printscreen/Youtube

"On je upravo priznao svoju krivicu. Mina, ako ti je rekao, idi od njega! Ako možete da zajedno ručate i kažete: "Zdravo", onda prestanite s ovim. Mene glava boli od molebana za ljubav!" rekao je Mića.

"Ja nisam sklon tim stvarima, ali me manite toga" rekao je Mensur.

"Ovo je dno-dna!" rekla je Matora.

Kurir.rs / M.M.

Kurir