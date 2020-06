ĐEKSON ISPRIČAO ŠTA JE LUNA RADILA U GASTOZOVOM STANU, PA SE POKAJAO: Meni je nje ŽAO, ali ona me je UVUKLA u sve to!

Digla se ogromna prašina pre nekoliko nedelja, kada se saznalo da je Luna Đogani svojevremeno iste noći kada se pomirila sa Markom Miljkovićem boravila u stanu bivšeg dečka Nenada Sinđelića Gastoza.

Usledio je raskid, suze, pravdanje, a potom i pomirenje, a veliki haos izazvalo je oglašavanje repera Nemanje Đerića Đeksona, koji je svedočio Luninom i Gastozovom druženju u njegovom stanu. Iako ništa nije rekao loše na račun Đoganijeve, već je samo potvrdio da je do druženja došlo i ukratko opisao kako je to izgledalo, naišao je na veliki pritisak i kritike od strane Luninih fanova. To je jedan od razloga zbog kojeg, da može da vrati vreme, ne bi ništa ni pričao javno.

foto: Printscreen/Instagram

"Naišao sam na brdo komentara i problema, kako nisam! Znao sam da će tako i biti, zato nisam ni hteo da dajem izjavu, nego su me preklinjali fanovi... Kajem se što sam bilo šta rekao. Razočarao sam se u te neke Lunine fanove i bio iz fazona da me otprate svi, jer su preformulisali moje reči i izmišljali nešto što ja nisam ni rekao... Glupo mi je bilo da ja nju otpratim, jer nije ni ona kriva, ali bukvalno ona me je uvukla u to. Meni je nje žao, ne znam... Nisam trebao da se oglasim, jer nit će znati ona da ceni to, niti njeni fanovi. Većina me je napala i ovo je poslednji put da pominjem te neke stvari" kaže Đekson, sa kojim smo prokomentarisali Lunine česte sukobe sa majkom Anabelom, ocem Gagijem i dečkom Markom i upitali ga da li je ona kriva za sve što joj se dešava.

"Sama je kriva za svoje probleme, nažalost. Ja imam neko svoje mišljenje koje se menja iz dana u dan, ne znam ni ja više... Ko je kriv u tom četvorouglu? To je sve produkt nekih nefunkcionalnih okolnosti tokom godina. Ko zna koliko porodica da uđe u rijaliti bi se ispalilo... Ipak, ne osuđujem nikog" iskren je Đekson.

foto: Damir Dervišagić

U "Zadruzi" pomno prati Filipa Đukića, svog prijatelja, i njegov odnos s Ivom Grgurić, za koju je siguran da manipuliše njim.

" On je čovek koji je navikao na to, to je njegova komfort zona. On sebe blamira, meni je stvarno žao - redovno sam između dve vatre kada su u pitanju te priča. Redak je lik koji nema komplekse, lepo mu je trenutno. Ne smara je za napolju, niti se time opterećuje, a ona stvara neke situacije, meni je to presmešno. Ona je meni čak i gotivna sa tim manipulisanjem njega, gde on i te kako zna da je izmanipulisan. I on ume da se folira, ali je njegovo foliranje totalno bezazleno."

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir