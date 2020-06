OPET BIH SE UDALA ZA GAGIJA I RODILA MU DECU: Anabela se setila prošlosti s BIVŠIM, on je imao samo jedno pitanje! VIDEO

Anabela Atijas dobila je pitanje o Gagiju Đoganiju, a njen odgovor sve je zgranuo.

"Da li si uspela i svojoj nameri da olakšaš dušu, izbaciš bes, zbog onoga o čemu si ćutala godinama?", glasilo je pitanje u "Igri istine" koje je Jelena Pešić postavila Anabeli Atijas.

foto: Damir Dervišagić

"Iskreno da ti kažem, jesam. U čast svima, ja sam pokušala da se uklopim sa svima, ali nekako lakše mi je otkad je Mirko došao. Mirko je neko ko je naučio da se nosi sa mojom boli i iz mene izvuče najbolje. Nikada ovo ne bih uradila, da se konstantno nije upirao prst u mene, stalno su govorili da sam zlo. Dovelo me je do stanja da kažem sebi da ništa ne mogu da izgubim i da treba da kažem sve, žao mi je što sam ostavila dve devojčice kod kuće, hvala Bogu, one su videle koliko sam loše i podržale su me. Imala sam užasnu želju da pokažem svoje lice, pa ma kakvo ono izgledalo, Videli ste da pucaju svi, pa pukla sam i ja, a mnogo sam više trpela neke stvari, 11 godina sam ćutala o Gagiju i meni. Našoj deci nikada nije bilo zabranjivano da ne viđaju Gagija, vidite i sami koliko ga deca vole. Ali on, kada god je imao prilike da pljune, pljunuo bi. Ja neću da budem g*vno da kažem da je Gagi loš čovek, on nije loš čovek. Smatram da je za njegove grehe iz prošlosti krivo loše društvo, njegova porodica je divna, to nije video kod njih", govorila je Anabela, a Gagi je pitao.

"Ti hoćeš da kažeš da je naš brak bio loš?", pitao je Đogani.

"Ja imam pravo da kažem šta želim, ja ne osećam ništa lepo kada se setim tog braka. Opet kažem, da mogu opet da dođem sa 18 godina u Beograd, opet bih se udala za njega i rodila mu dvoje dece, sve bih opet uradila isto. Zašto? Zato što imam njih. Ja sam za svoj brak dala sve, išla sam kod psihologa, trudila sam se, ne kažem da je dobro što sam ćutala godinama, stidim se zbog toga", tvrdila je Atijasova.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: ATA Images

Kurir