MAJIN OTAC OTKRIO DA LI JE SE ODRIČE: Taki pričao o ćerkinoj AFERI, a onda se javila devojka kojoj je Janjuš slao poruke

Radomir Marinković Taki, otac Maje Marinković, ističe da ne podržava to što je njegova ćerka uplovila u vezu s oženjenim čovekom.

"Nemam ja šta tu da komentarišem, to je katastrofa. Sad su već isplivale neke druge stvari za koje ja nisam očekivao da će ona da uradi. Malo je degutantno to njihovo vođenje ljubavi, kao njenoj porodici, nije mi nimalo prijatno gledati upravo to na TV-u. Naravno, ja to osuđujem i nimalo ne podržavam takvo ćerkino ponašanje" izjavio je Takii dodao da ne želi da se odrekne ćerke.

"Taman posla, to je moja ćerka jedinica. Bolju ni goru nemam. Naravno da ću s njom obaviti ozbiljan razgovor kada napusti rijaliti. I njena majka, s kojom Maja dugo nije pričala, zvala me je i rekla da to nije lepo što ona radi. „Vidiš li ti šta ona radi?“, vikala je njena majka na telefon. Kakva god da je, ona je njena mama i pogađaju je takve stvari. Tamo je zatvoren prostor i ko god joj pokaže svoju pažnju, ona se primakne tom muškarcu" komentarisao je Radomir.

Naime, on tvrdi da je Janjuš sve isplanirao kako bi zauzeo što bolju poziciju u finalu.

"Naravno, on je tu radi honorara. Svako voli da ima lepu i zgodnu devojku pored sebe. Maja je beogradsko dete, namazano, voli da đuska i bude izazovna. Kome to ne prija u tom trenutku? Jedna je od najatraktivnijih u rijalitiju. On je čovek koji voli da menja žene, udvarao se i Ani Korać. Ali očigledno je da mu je moja ćerka slaba tačka. Čekam samo poziv da dobijem i da onda Maji kažem šta imam" kazao je Taki, koji tvrdi da njegova ćerka nikada nije imala prilike da ga vidi s nekom devojkom.

"Mogao sam do sada deset puta da se razvedem i napravim lom. Moja ćerka nikada mene nije videla ni sa jednom drugom ženom. Janjušu očigledno ne radi mozak i to je van svake pameti. Njihova ljubav će trajati do kapije. To je jedna stvar unutra, a druga stvar kada se izađe van granica rijalitija. On će da se vrati svojoj supruzi, a verovatno će pasti lep poklon s njene strane. I treba da obezbedi svoju suprugu, ali nažalost Maja će u čitavoj situaciji da izvuče deblji kraj" zaključio je Taki.

Marijana Zonjić je iznela nove podatke koji šokiraju. Naime, ona je otkrila da joj je Marko slao poruke preko kojih se udvarao.

"Sve je to bilo za finale „Zadruge“. Prilazio mi je tada i dobacivao, ali sam na sve to gledao kao na šalu. Posle mi je slao poruke da se vidimo, nisam na to gledala ozbiljno. On je meni fizički odvratan, ne znam šta u njemu vide sve te žene? Nije slao nikakve eksplicitne fotografije i stalno je tražio da se vidimo" rekla je Marijana.

