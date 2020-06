DEČKO JOJ JE POGINUO KAD JE IMALA 14! PALA U DEPRESIJU I POSVETILA MU TETOVAŽU: Palčica ispričala sve o TRAGEDIJI! TUGA!

Anastasija Stanojević Palčica je priznala da je istetovirala lik svog pokojnog dečka i ispričala o tragediji koju pre preživela.

"Da. Stvarno mi je teško pričati o tome, ali da, on mi je ovde na nozi, meni je on jako draga osoba i nikada se neću pokajati zbog toga. Stvarno sam ga mnogo volela, volim ga i sada. To se ne menja. Prošle su tri godine i ništa se nije promenilo, niti će se ikada promeniti. On će meni uvek biti u glavi. To je nešto što uvek ide za tobom. Gde god bila, sa kim god, to ide sa mnom", odgovorila je Palčica i nastavila ispovest:

foto: Happy screenshot

"Bila sam sigurna da je to bila prava ljubav. Kao deca smo počeli nešto. Par godina smo se znali, izlazili zajedno, družili se. Brzo sam se i mnogo vezala za njega. Ja se ne kajem zbog ove tetovaže, niti ću se ikada kajati. To je osoba koja će biti sa mnom ceo život. Ova osoba me prati u stopu. Ja vama ne mogu da opišem kako sam se osećala tada. On je poginuo kada sam imala 14 godina. Depresija je ušla u moj život sa 14 godina. Tada je počela mržnja prema svetu i svim ljudima i osećaj krivice prema sebi."

"Ja sam se naljutila zbog sitnice i napisala mu neku veliku odvratnu poruku. Njegov odgovor na to je bio samo: "Mnogo te volim, ne mogu sada da pričam, pijan sam, zovem te sutra. Izvini", ispričala je ona.

"Od njegove najbolje drugarice sam saznala šta se dogodilo i ne mogu da vam opišem kako sam se tada osećala. On je bio u komi 7 dana i ja sam tamo bila svih 7 dana, nije se ni probudio iz kome. Poslednji dan sam otišla u školu i kada sam se vraćala iz škole sa najboljom drugaricom, prokomentarisala sam za neke momke kako su lepi i ona mi je rekla: "Nemoj tako da pričaš, Milan te gleda". Ja se nasmejala i rekla nije umro, živ je, probudiće se. Bila sam sigurna da će da se probudi. Otišla sam kući samo da ostavim stvari i otišla kod prvog komšije i dok sam listala sa njim statuse na društvenim mrežama, to mi je bilo nešto najstrašnije, videla sam statuse "Počivaj u miru legendo", "Nedostaješ" i tada sam shvatila sve. Divljala sam roditeljima i krivila sam njih. Tada u tom trenutku su mi bili krivi svi. Sebi nikada neću oprostiti", ispričala je Palčica.

foto: Happy screenshot

