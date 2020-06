RADIJE BIH PRODAVALA ČARAPE NEGO ŠTO SAM TO TRPELA: Anabela iskreno o RIJALITIJU, pa opet proziva GAGIJA! (VIDEO)

Anabela Atijas pričala je sa Mimom Živković i Mirkom Gavrićem o svom učešću u rijalitiju.

"Rastem i dan danas, rastem. I tako mi je drago da sam došla ovde, tako sam se pročistila", rekla je Anabela.

"Ovo mi je ogromna škola", složila se Mima.

foto: Printscreen

"Jeste, ko tako shvati, mnogo može da nauči iz ovoga. Ja uopšte ne mogu da... Ja razumem nečiji težak život i ne mogu da ga ne uzmem u obzir. Ja ne mogu da mi je krivo neko dete koje je prošlo kroz neku situaciju. Ne mogu da shvatim ljude koji u zrelim godinama izaberu da budu takvi kakvi jesu i još se ne kaju zbog toga", rekla je Atijasova.

"Sto puta sam Mirku rekla, radije bih stajala iza tezge i čarape prodavala i borila se za svoju porodicu nego trpela to što sam trpela. Meni je ključna godina bila prošla, "Zadruga 2", kad smo svi bili za to da se tati (Gagiju) kupi auto. I odjednom čovek se okrenu. Šta sam mu uradila? Zovu me novinari, ja kažem "Nemam komentar" i pitam se "Zašto?". On se nikad promeniti neće. On se promeni kad ostane bez para, a čim oseti da ima moć i novac, odmah je drugačiji", rekla je Anabela o svom bivšem mužu.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir