MINA NE ODUSTAJE OD MENSURA! Guši se i savija od bolova: U meni su ĐAVOLI! (VIDEO)

Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić još jednom su poveli razgovor o svom odnosu, od kojeg ova zadrugarka svakako ne odustaje. Tu priliku iskoristila je i da mu skrene pažnju zbog Ive Grgurić, s kojom je navodno flertovao, a to joj je veoma teško palo.

"Veruj mi da mi je lošije nego tebi", pričala je Mina.

"Znam ja šta ti pričaš, ali ja sam tu, ja se saosećam..." rekao je on.

"Meni se nikad nije desilo da me neko opsuje, to mi se prvi put desilo u rijalitiju. Ja sam van rijalitija druga osoba, ovde su đavoli u meni. Nasmejana, od jutra do jutra. Šetam sa Borisom, posvećujem mu vreme, onda izađem uveče. Razumeš? Ja napolju nemam depresiju i ne plačem. 10 odsto nisam nekoga volela kao što tebe volim. Srce me boli, imam gušenje", jadala se Mina.

"Kad izađemo, sešćemo lepo da jedemo, pijemo, pa ćemo da pričamo kao ljudi. Ja te razumem..." dodao je on.

"Kao da mi je ceo svet propao", tužno je rekla Mina.

"Ti se ružno ponašaš 4 dana i onda se kao pokaješ", prebacio joj je Ajdarpašić, pa je ona zato "okrenula priču" na Grgurićevu i flert sa njom.

"Ti si avangarda za nju", prokomentarisao je Mensur, pa počeo da peva.

"Nemoj ništa da pevaš, Milica rekla da je neko nešto snimio", dodala je Mina, pa zamolila Mensura da ode po ćebe i nastavili su da pričaju.

"Molim te, samo da se one stvari ne ponavljaju", dodao je Mensur.

"Koliko ja tebe nenormalno volim..." otvorila je dušu Mina.

