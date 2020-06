ZA NEKE STVARI ME DRŽI U ŠACI! Bane pretio Ivani Krunić, a ona se od straha JEDVA I POŽALILA?! JEZIVO! (VIDEO)

Ivana Krunić na jedvite jade požalila se Pešićevoj i Santani na Baneta Čolaka. Dok su sedeli u dvorištu "Zadruge", otkrila je da ga se čak i plaši jer je za neke stvari drži u šaci.

"Ja samo tražim razumevanje i ako neko ima rešenje problema. On se meni izvinio za pismo", rekla je Ivana.

"A kako ti ideš da pričaš sa njim posle svega?" pitao je Bora.

"Nemoj više da ideš sa njim. Batali ga, zaobilazi ga... Baš zbog tog marširanja. On je to namerno uradio, da bi se pričalo o tebi kako proganjaš svog muškarca. Ja jedino nisam sigurna u to da li ti nešto osećaš", dodala je Jelena Pešić.

"Da li ga se plašiš? Čega se plašiš? Rekla si da moraš da spustiš loptu..." nastavio je Bora.

"Ne mogu da pričam ovde" odgovorila je Ivana.

foto: Printscreen

"On fizički neće da ti naudi, ali jeste psihički debilčina. Jedva čekam još dve emisije te da se završe, ograđujem se od njega 99 odsto", istakao je Bora Santana.

"Šta može da ti uradi?" pitala je Pešićeva.

"Ispričaću ti", odgovorila je kratko Krunićeva.

"Počeo je da ti se vraća lik zombija", dodao je Bora.

"Za neke stvari me drži ovako (u šaci). Ako je suđeno da uradi to čime mi preti, suđeno je", ispričala je Ivana.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir