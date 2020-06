SRAMOTA ME JE DA BUDEM U NJEGOVOJ BLIZINI! Ivan Marinković opleo po bivšem drugu: Prozvao ga GLUPIM AVGUSTOM?!

Ivan Marinković govoreći o nekadašnjem prijatelju Darku Vlajiću nijednu lepu reč za njega nije imao da kaže. Komentarišući u vili "Parova" njegov odnos sa Ivaniom Bajić prozvao ga je "glupim avgustom" te istakao kako ga je sramota da bude u njegovoj blizini.

"Mene je sramota da budem u njegovoj blizini, dečko ima ozbiljan poremećaj ličnosti, da li je stvarno zaljubljen u Ivaniju ili je to igra, mislim da on nije taj kalibar rijaliti igrača koji bi mogao da vrti priču, on za to nije intelektualno sposoban", rekao je on.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs, M.G/Happy/Foto: Happy screenshot

Kurir