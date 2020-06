MI SMO STOKA KLASIČNA: Janjuš i Edo tugovali nad svojim SUDBINAMA! Preljubnicima sve lađe potonule (VIDEO)

Edis Fetić pridružio se Marku Janjuševiću Janjušu. Oni su komentarisali svoje životne puteve i greške koje su napravili, a sve su im lađe potonule.

"Dobro si ti podneo one snimke! Dobro, i video si ih, pa možda zato" počeo je Janjuš razgovor.

"Ja sam jak, druže. Dobro, i video sam ih" rekao je Edo.

"Ja nisam, dobro da meni ne puštaju. Ja bih se obesio. Mene mogu da poremete samo te slike od spolja. Mislim da me poremete, da me ubiju. Još zamisli neku sliku od pre par dana. Mi smo stoka klasična, 35, 37 godina... Je*ao mi pas majku, pi*ka mi materina. Je*ao me otac, da me je*ao kad sam ovakav nakaradan" rekao je Janjuš.

