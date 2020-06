TEODORA ČELAREVIĆ NIKAD ISKRENIJE O POKOJNOM BIVŠEM IZ ALŽIRA! Ovakva im je bila veza: Na jedno nije uspeo da je natera!

Teodora Čelarević u okviru "Parografa" u vili "Parova" progovorila je o bivšem dečku iz Alžira, te tome da li je sada odabrala Mastora za partnera jer je podseća na nekadašnju veliku ljubav.

"Ne! To nije istina. Moj bivši dečko nema sličnosti sa Mastorom. Oni su skroz suprotni. Mastor i moj bivši dečko nemaju nikakav zajednički karakter", rekla je ona.

"Da li ti Teodora voliš iste tipske momke, crnopute? Imala si Alžirca, pa Kubanca, pa momka iz Konga", nastavila je voditeljka.

"Ne, eto slučajno su iz Afrike obojica, ali nemaju ništa zajedničko ni izgled ni ponašanje ni karakter", odgovorila je ona, nakon čega su joj puštene fotografije sa njenim tragično preminulim dečkom iz Alžira.

Bila je na ivici suza.

"Njih dvojica nisu isti narod. Druge su kulture", dodala je Teodora.

Mastor je potom izneo velike razlike među afričkim narodima te zaštitio Teodoru, koja je zatim bila u prilici i da javno prokomentariše brojne natpise o njenoj nekadašnjoj ljubavi, te tome što je nosila tradicionalnu žensku alžirsku nošnju.

"On me je terao da promenim veru. Ja nisam mogla to", rekla je ona, a poligraf je njen odgovor okarakterisao istinitim.

