LUNA PREKRŠILA DOGOVOR KOJI JE IMALA SA GAGIJEM PRE ZADRUGE 3! Adam Đogani odličio da otkrije sve DETALJE!

Adam Đogani, bivši zadrugar, otkrio da je njegova rođaka Luna Đogani prekršila dogovor koji je imala sa ocem u septembru prošle godine.

"Ja ću održati obećanje koje sam dao njemu i ispoštovati ga. Gagi je zamolio mene i Lunu da ne ulazimo u "Zadrugu 3" ni za kakve pare dok je on tamo", poručio je Adam.

Podsetimo, ovo nije prvi put da Đogani iznosi informacije o svojoj rođaki, te je tako sredinom aprila izjavio.

"To što je Đole rekao da se Luna drogira, pa to je ona sama izjavila, da je probala ili šta već! Sad, da li je htela da ispadne riba pred ostalima u tom trenutku ili je to stvarno tako, to samo ona zna. Na svojoj koži sam osetio i to uveličavanje realnosti i izmišljanje, tako da me ne bi čudilo da je i ovo izmislila. A to što je Đoleta nazvala Hamit, to nije ništa ružno, to je njegovo pravo ime. Inače, Adam je u poslednjih nekoliko meseci "nabacio" znatan broj kilograma.

