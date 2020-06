MAJA MARINKOVIĆ OTVORILA DUŠU! Priznala da ne vidi BUDUĆNOST sa Janjušem: Odnos nam je zasnovan na TRULIM TEMELJIMA

Maja Marinković je pričala o svom odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem pa istakla da ne vidi budućnost sa njim.

"Sve u krug, ništa specijalno. Identična situacija, malo se svađamo, pa se pomirimo, sve isto. Sada smo okej, ali često se svađamo i ne znam kako će se to odvijati. On kaže da ljubomorišem previše. Smeta mi što je on konstantno depresivan, ali to njegovo ponašanje meni budi nervozu i plačem i ide u nedogled" rekla je Maja na početku razgovora sa Drvetom mudrosti.

foto: Printscreen/Youtube

"Smeta mi kad je povezivan sa nekim devojkama, a on recimo jede tortu sa njima. Kao sa Anom onda, pa sa Šopićkom. Mislim da cela ta naša situacija i naš odnos je zbog nesigurnosti i nepoverenja jednog u drugo. Ne verujem mu, znam da me voli, ali opet, ne verujem mu" iskrena je bila ona.

"Da li vidiš budućnost sa Janjušem" upitalo je Drvo mudrosti ovu zadrugarku.

"Iskreno, ne mogu da kažem da je vidim 100%. Nisam sigurna u taj naš odnos. Ovde smo u zatvorenom prostoru, i da se razdvojimo, ne možemo jedno bez drugog. Kad izađemo, volela bih da uspemo i dokažemo da to nije bila rijaliti priča. Mi smo drugačiji, navikao je da nikome ne polaže račune i da vodi slobodniji način života. Za sada ne verujem da bi to moglo da funkcioniše na duže staze" odgovorila je Marinkovićeva.

foto: Printscreen/Youtube

"A da li on ima nesigurnost, mislim da da. On meni kaže "Ti ćeš mene da šutneš u spoljnom svetu, znam da te neću zanimati", a znam da nije tako. Mislim da mi ne veruje. Ali ceo nas odnos je osnovan na tim trulim temeljima, na laži, tajnosti, prevari, ne znam, ne kažu džabe "Ne gradi se sreća na tuđoj nesreći". Kad sam dobila juče tu poruku, znala sam ja da sam pogrešila" rekla je Maja.

Drvo mudrosti zanimalo je kakvo je Majino mišljenje o ostalim parovima u kući.

"Ne gledam mnogo te druge parove. Mogu da pohvalim Taru i Mateju, iako smo imali probleme ranije, oni sad dobro funkcionišu. Luna i Marko okej funkcionišu. Karić, Šopićka, mislim da je Stefan ispravniji u toj vezi, mislim da Ivana treba malo više da se potrudi, malo više pažnje i doprinosa Ivane u toj vezi. Mina i Mensur, ja mislim da je Mensur najispravniji momak u kući. Janjuš mi je zamerio, ali ja Mensura ne gledam kao muškarca" rekla je ona.

Kurir.rs / M.M., Foto: Printscreen

