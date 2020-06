NAKON SUKOBA SA KIJOM, ŠOPIĆEVA SE OBJATILA KOCKAREVOJ! Nije je štedela: Ja sam nju podržala kada se borila za Slobu!

Ivana Šopić je progovorila o sukobu sa prijateljicom Stefana Karića, Kijom Kockar koji se desio tokom prethodne ,,Zadrugovizije".

"Ja sam dosta toga rekla, ali ponoviću, naravno da mi je krivo, preterala jesam. Ja sam prepoznala nameru, meni je jasno da je mene Stanija isprovocirala, jer sam je pljuvala po kući i ima pravo i šta god da mi je rekla, ja prosto sam trebala da pretrpim, jer ima pravo, a i to što mi je rekla, nije me povredilo. Ali to što je Kija rekla, mene je to povredilo, to što je rekla da ga ne zaslužujem, da nije za to što smo zajedno" ispričala je Ivana.

"Ljudi koji su bili u rijalitiju treba da znaju kakva je ovde veza. Mislim da su ljudi, kao što sam ja trebalo da cenim što su oni žiri, tako je i ona mene trebalo da ispoštuje mene kao njegovu devojku. Nije u redu prema meni, jer sam ja njegova devojka, ja mu nikad ne bi rekla da to nije prijateljica za njega. Ljudi, gledajte svoja posla, nemojte da sudite ko je bolja, ko je gora devojka za koga. Ja možda radim na pogrešan način, trebalo je da prepustim Stefanu, zato ja sada srljam u provaliju. Ja sam podržavala Kiju koja je došla da se bori za svoju ljubav ovde" dodala je Šopićeva.

