ANABELA ATIJAS PROGOVORILA O TRUDNOĆI: Bacila sve karte na sto, pa otkrila zašto se samo ona izvinila Kiji! (VIDEO)

Anabela Atijas progovorila o trudnoći, pa otkrila zašto se samo ona izvinikla Kiji Kockar.

foto: Printscreen/Youtube

"Da li si stvarno trudna?" glasilo je pitanje.

"Molim? Jesam" rekla je Anabela, pa počela da se smeje.

"Luna, dobićeš sestricu još jednu" dobacio je Marko.

"Znam da me ljudi stalno ismevaju, to mi se dešavalo i na "Farmi", zbog stomaka. Moram reći, prvi put sam se skinula u bikini. Imam višak kože, nisam htela na operaciju, a Mirko me nagovara na 4. dete" dodala je Atijasova.

foto: Printscreen/Youtube

"Draga Anabela, zašto si se samo ti izvinila Kiji Kockar?" glasilo je sledeće pitanje za Anabelu.

"Kad smo videle da je Kija, ne znam. Znam da je rekla da joj je krivo što je pomenula ono za nastupe. Rekla sam joj: "Ideš na sud, platiš koliko si kriva, nema drugačije". Ja sam ušla ovde da ispričam svoju istinu, ali sam Luni pokušala da objasnim šta znači kada u teškim situacijama ostaneš bez podrške najbližiš ljudi. Ona se osetila izdanom kada je njen otac udelio komplimente Kiji. Tako se ja osećam kada me on vređa javno, a ona ne lupi šakom o sto. Mene njegovo vređanje u javnosti bolelo, ne možeš ti to detetu da objasniš... Samo sam htela da zauzme stav: "Prestani više da mi maltretiraš majku". Ona je mnoge stvari prećutala. Ona se plaši i Markove osude (u situaciji Anabela i Marko). Ona ne voli nepravdu. Sinoć je bila iskrena da Mensur nije zaslužio ono i da Mića ono nije zaslužio. Ponašanje je bilo agresivno. Generalno, Luna spušta loptu po pitanju tih stvari (za Marka i Anabelu)" govorila je Atijasova.

foto: Printscreen/Youtube

"Jedino sa čim ću se složiti je da ne volim nepravdu" ustala je Luna.

Kurir.rs / M.M.

Kurir