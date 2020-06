NEĆU DA GLEDAM DA SE PRAVI DETE SA DEVOJKOM KOJA IMA VIRUS! Anabela skočila na Marka i Lunu zbog BEBE i TRUDNOĆE

Kada je Anabela Atijas ušla u Zadrugu, otrkiveno je da Luna Đogani ima narušeno zdravlje, ali se i pored toga ne štedi kada je njen odnos sa Markom Miljkovića.

"Ja sam ušla ovde, znate zbog čega sam bila izrevoltirana. Oni su imali odnos u hotelu, pukla sam i rekla: "Ja da gledam da se pravi beba sa devojkom koja ima virus, neću", rekla je Anabela.

"Ma kakva beba? Naravno da pričamo posle godinu dana veze o tome. Nijedan jedini put to nismo radili", dodao je Marko.

"To je bila šala za bebu. Gde da pravim bebu u rijalitiju? Luda sam, ali ne toliko. Mama mi je prva rekla da ne pričam to za virus, kada sam ulazila ovde. Ja sam rekla: "Važi", kada sam ušla imala sam potrebu to da kažem tati i Marku da bi razumeo čovek zbog čega nećemo raditi neke stvari isto. Pa sam mu rekla to kroz šifre. To veče smo bili u izolaciji, pomirili smo se, rekla sam: "Moram da ti kažem nešto, lečim se od nečega što nisam imala ranije i moram da se operišem". Samo sam tu to rekla. Bilo je se*sa u kabini", rekla je Luna.

foto: Printscreen

"Nisam hteo da je zapitkujem... Ja ne znam da šapućem", dodao je Marko.

"Da li je taj se*s zabranjen od strane doktorke?", pitala je Anabela, Lunu.

"Da!", rekla je Luna.

"I još nešto?", dodala je Anabela.

"Zato što je prenosivo", rekla je Luna.

"Žena je rekla da je striktno zabranjen se*s. Žena joj je rekla: "Zaboravi na se*s pet meseci". Žene umiru od toga, Marko se sprda s tim! Ti si taj koji ne misli na Lunino zdravlje i reputaciju! Ti, ne ja! Ne prenosi se dodirom, ne pravi se lud!" poručila je Anabela Marku.

"Možda sam joj ja preneo? Šta je problem? Evo, ja sam joj preneo! Meni je bolesno da raspravljamo na ovu temu!", vikao je Marko.

"Ja nemam polnu polest, šta je s vama više? Sad ti govoriš mama da sam ja dobila polnu bolest. Meni to niko nije preneo!", rekla je Luna.

"Ja sam gledala vaš se*s u kabini! Nemoj da me nerviraš! Lepo ti je žena rekla da nemaš odnose! Ona ti je rekla, ne ja! Što se praviš luda?, rekla je Anabela, Luni.

kurir.rs

Kurir