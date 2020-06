ON LIKUJE NAD MOJIM BOLOM, NAZIVA ME BOLESNICOM! Anabela oplela po Gagiju: Ako sam ja zla majka, ni on ništa nije bolji!

Anabela Atijas je oplela po Gagiju Đoganiju, pa istakla da ako je ona zla majka da ni on nije ništa bolji.

foto: Printscreen/Youtube

"Sve ovo sam radila zbog sebe. Sve što me je ubijalo, iznela sam pred milione. Ljudima je čudno što sam posle toliko ćutanja rešila da progovorim. Osećala sam se kao da mi je bujica reči ostala zarobljena. Nisam došla nikoga da kanalim, da etiketiram. Došla sam samo da ispričam svoju životnu priču. Imala sam potrebu da u ime svih onih koji pritajeno pate dignem glas. Kao što kaže Nataša Bekvalac "nisi sama". Niste sami. Ja sam imala utisak da sam sama. Nataša me fascinirala jer je pokazala da nije sama" rekla je Anabela.

Anabela je prokomentarisala i Gagijevo gostovanje u emisiji.

"Smeta mi što me naziva ženom. On bi rekao sad za šta se ona hvata, ali meni to smeta. Ja ga gledam kao ljudsko biće, kao oca svoje dece. Ja mu želim da bude zdrav. On mora da potkrepi svoju priču delima. Ja te, Janjuše, uveravam da ćeš ti sa svojom Enom i Krunom, sedeti na ručku posle Zadruge. Tvoje dete je malo i ti se trudi da mu budeš deo života. Moja deca su velika, i nema potrebe za tim. Ja mogu da oprostim, ne i da zaboravim, niti ima potrebe da zaboravim" rekla je Anabela.

"Nisam tip koji kukumače, plače. Došla sam da pokažem sebe, da se ogolim sto posto. Nisam uspela da se izolujem od hejterskih komentara. Videćete i sami kad izađete. Ne možeš da pobegneš od svojih problema, gde god otišao. Ja dugo, dugo nosim bol u sebi" rekla je Anabela.

Pitanje za Anabelu je i šta planira posle Zadruge, kao i da li bi ušla opet.

"Da nemam kod kuće ćerke i Andreja, razmislila bih. Ovako, previše mi nedostaju, i to kuče" rekla je Anabela.

"Karić je pitao da li bi moglo da dođe do povratka Funky G" ja i dueta sa Lunom, pa je Anabela odgovorila :

foto: Printscreen/Youtube

"Nisam više ljuta, ne bih rekla da se nikad neće desiti" kazala je ona.

Anabela se još jednom osvrnula na Gagijevo ponašanje.

"Ružno je što mi prebacuje, da sam bolesnica, što sam ostala sinoć da gledam klip, a on je kao izašao da puši cigaru. On likuje nad mojim bolom, naziva me bolesnicom. Onda dođe i kaže kako je Anabela super. Ako sam ja zla majka, ni on ništa nije bolje prošao. Kajem se zbog agresije, tih nekih ispada. Mada znam zbog čega sam tako reagovala, zaštitnički sam reagovala" rekla je Anabela.

U emisiju je ušao i Marko Đedović.

"Ja se slažem sa svim što Anabela radi, priča, i znam da radi za svoje dobro. E sad i da vidim nešto ružno, ja joj neću reći" rekao je Đedović.

Kurir.rs / M.M.

Kurir