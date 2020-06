MAJO, MOGLA SI NOS DA MI SLOMIŠ! TO NIJE NORMALNO: Koraćeva užasnuta ponašanjem Janjuševe LJUBAVNICE! SUROVA! (VIDEO)

Ana Korać ogovarala je ljutu rivalku Maju Marinković, tvrdeći da je namerno uvlači u priču sa Markom Janjuševićem Janjušem.

"Ja sam rekla da je meni muka da više slušam da me uvlači u priču. Majo, ako me budeš pominjala, i ja ću tebe pominjati i komentarisati. Ako vam je tolika ljubav, a da vam ja budem problem... Mi niti pričamo, izgleda kao da mi namerno to radiš! Ti si mogla da mi slomiš nos, meni to nije bilo normalno što si uradila", rekla je Ana.

foto: Printscreen

"Majo, ti si opsednuta Anom Korać", rekao je voditelj.

"Ja sam se izvinila zbog toga, nisam trebala. To je slučajno bilo", pričala je Maja.

"Ana, da sam raspoloženiji, možda bi se i sprdali, ali ovako. Ja gotivim Anu, ništa mi nije uradila ovde, na početku smo se našalili, sad ništa, nikad nije ustala da priča o meni. Voleo bih da se svako ponaša kao ona, da je ništa ne interesuje u životu", dobacio je Janjuš.

foto: Printscreen

