JANJUŠ OSTAVIO MAJU, PRIZNAO KOLIKO ŽENA IMA NAPOLJU: Ljubavnica mu opet PRIŠLA, a on joj postavio ULTIMATUM! (VIDEO)

Maja Marinković odlučila je da obavi razgovor sa Markom Janjuševićem Janjušem, nakon što je on poručio da ga ona više ne zanima.

"Ja napolju k*ram 30 žena", vikao je Janjuš, a kasnije porazgovarao sa Majom.

"Majo, ti si toliko bezobrazna, da me ti provociraš, nisam toliko glup, ako sam glup za takve stvari, idi tamo, budi njegova žrtva!", odbrusio je Janjuš.

foto: Printscreen

"Kretenu jedan, ja tebe volim! Ti znaš da te ja provociram, danas nisam. Kao da sam neki stranac", govorila je Maja.

"Ko je sam ja tebi izgovorio reči? Ti i ja se družimo šest meseci bre! Nije smešno Majo. Onda sam te odjednom opsovao, pa me nagrde ovde. Ćuti, bolje je, šteta! Mene tvoje ponašanje ne zanima, shvati to! Kapiraš li to? Ne zanima me, bre! Pet stvari sam te zamolio da ne radiš, a ti to nastavljaš da radiš! Da ne praviš scene, da ne budeš ljubomorna, da ne radiš neke stvari koje meni smetaju! Znaš to ozbiljno! Namerno dođeš, pa skačeš po meni, stani dalje da ti kažem. Da me vređaš, da me ponižavaš!", pričao je košarkaš.

Maja je sve vreme provocirala Janjuša, podsmevajući mu se u lice, na šta je on burno odreagovao.

"Možeš li da izdržiš još ovoliko i da budeš normalna, pa da vidimo šta će biti kada budemo izašli? Imaš ožiljke po nogama, pogledajte ovo, sve zbog toga što si nemirna", uslovio je Marko.

"Evo, sad ti obećavam da neću praviti scene", tvrdila je Maja.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir