JANJUŠ NEKA NE PRILAZI, UNIŠTIO MI JE DETE: Radomir Marinković planira SUROV razgovor s Majom, ne sluti šta je ČEKA

Odnos oženjenog Marka Janjuševića Janjuša i Maje Marinković jedna je od gorućih tema, a oni ne prestaju da intrigiraju novim razmiricama u svom ljubavnom odnosu.

Iako su raskinuli pred kamerama rijalitija, oni i dalje dele isti krevet, međutim, svađe ne prestaju. Radomir Taki Marinković, Majin otac, je otkrio šta on misli o trenutnoj situaciji između ćerke i oženjenog Janjuša.

"On nikad nije ni bio iskren prema Maji. On igra igru. Maja se zaljubila, a on se igra. I te kako će se on vratiti svojoj ženi, kad donese pare iz rijalitija. Kod mene sigurno neće da dovede Janjuša. Sinoć na nominacijama nije smela ni da me pozdravi. Pozdravila je samo gledaoce, a svi su porodicu pozdravljali. Što me sada ne spominje? Sve mi je jasno", rekao je Majin otac i dodao da će sa ćerkom imati ozbiljan razgovor kad ona napusti ''Zadrugu''.

"Meni ljudi na pijaci pružaju podršku. Kažu mi: "Nema veze, mlada je, zaljubila se...''. Ni na kraj pameti mi nije bilo da će se ona zaljubiti u Janjuša. To je zatvoren prostor. Ali od toga nema ništa. Maja je pod velikim pritiskom. Ne zna gde udara. Ja je takvu ne znam, pre svega je nikad nisam video sa neki dečkom. Ja ne znam kako Janjuš zamišlja meni da priđe? Kako da mi se predstavi? Šta je on Maji? Ma kakvo prilaženje, uništio mi je dete. On je kriv, znao je da je oženjen, a sad se čupa. On je javno rekao da je bio sa 300 žena. Ja ću sa Majom sve da rešim, kad ona dođe kući. To što je ona uradila je opasno, on ima ženu, dete... Ali ona je sve priznala na svoju štetu. Poligraf sigurno nije mogla da prevari. A on se sada čupa i vadi", poručio je Taki.

