KRUNIĆEVA SE NAŠLA U BANETOVIM USPOMENAMA: Ivana glumila sreću, pa se sad SLOMILA! Ovako govori o BIVŠEM! (VIDEO)

Banetu Čolaku u rijalitiju su puštene uspomene, a dok su se svi smejali, jedino je Ivana Krunić složila tužan izraz lica.

Nakon što su prikazane uspomene, Bane je ustao i prokomentarisao klip.

"Bilo je i mnogo lepših stvari. Puštena je druga sezona, kada sam išao za Zerinom, meni to nije lepo, i sa njom sam imao neke lepše trenutke... Ovo su sve moji blamovi u jednom klipu", žalio se Bane.

"Tada sam volela, krivo mi je što sam shvatila da to nije to i da ta osoba nikad nije postojala, to mi je krivo", govorila je Krunićeva sa knedlom u grlu i počela da plače.

