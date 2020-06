EDO PRETIO DRAGANI DA ĆE JOJ PREREZATI NOGE I UDARITI JE KOLIMA! Fetić to govorio i njenoj majci, svi zadrugari u ŠOKU!

Edis Fetić na poligrafu je priznao da je govorio Dragani Mitar da će joj prerezati noge.

"Da, jesam, da ću joj prerezati noge, udariti kolima, kao i ona meni da će me ubiti kada je ostavim. Da sam to hteo, uradio bih za dve i po godine", rekao je Fetić koji tvrdi da je to bila šala.

"Kontekst je bio šaljiv, sve dok nije obavio razgovor sa mojom majkom. On je rekao njoj da bi mi prerezao noge, a ona je to shvatila veoma traumatično. Vodili su diskusiju, a ona se uhvatila te rečenice. Govorio je da se neću udati, da će mi svaku vezu uništiti. Koliko znam, u šali ima istine. Sećam se kada se on javio na oglas da kupi neki auto koji smo Siniša i ja prodavali. On mi je pokazao u jednoj od svađa kako ima broj Sinišinog telefona. Rekao je da će ga zvati da mu kaže da se viđamo. Ne znam kako mu te stvari padaju na pamet, ima bujnu maštu i stalno se tome smeje", kazala je Dragana.

