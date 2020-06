BILI SMO U VEZI, GOVORIO JE DA ĆE OSTAVITI ŽENU: Šopićeva priznala ono što su svi čekali! Janjuš PREBLEDEO! (VIDEO)

Ivana Šopić progovorila je o vezi sa Markom Janjuševićem Janjušem, za kog je ranije poricala da je imala bilo šta sa njim.

"Meni je govorio da me voli, da će ostaviti suprugu, sve je identično. Šta ja sada treba da ustanem i da govorim da mene Janjuš više voli. Mene on više ne zanima, mene ne zanima nijedan drugi muškarac otkad sam sa Stefanom u vezi. Mene ne zanima da nekog ko me ne zanima sada kanalim", tvrdila je Šopićeva, misleći na Janjuša.

"Da si mislila na mene, ne bi me dovodila u situaciju da moram da slušam sve ovo. Njemu si govorila gotovo iste rečenice koje si meni govorila, da mene najviše voliš, da si mi ti najbolji prijatelj ovde...", objašnjavao je Karić.

Kada je videla da nema izlaza iz ove situacije, Šopićeva je napokon priznala da je bila u vezi sa Janjušem.

"Smatrala sam da smo u vezi, jer smo bili emotivno bili bliski, nismo se sada ljubili, držali za ruke, ali sve je ovako bili isto kao što se sada dešava sa Majom. Nikada ga nisam terala da se razvedem, isto me je ubeđivao da me voli najviše na svetu", rekla je Ivana.

Ipak, Janjuš je demantovao da je ikada bio u vezi sa Šopićevom, kao i da bi se zbog nje razveo.

