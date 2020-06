DRAGANA MITAR GLEDALA BIVŠEG MUŽA I SINA, PA SE SLOMILA: Imala je SILNE romanse u rijalitiju, sve zbog OVOG! (VIDEO)

Dragana Mitar zaplakala se dok je gledala uspomene sa bivšim suprugom Sinišom i sinom Jovanom.

Gledaoci su imali priliku i da vide snimke brojnih romansi Mitrove, koje su se odvijale pred gledaocima rijaliti programa već dve godine.

"Prikazano je kada sam bila mlada, grupa u kojoj sam bila, devojačko veče, moje venčanje, pa Jovan, pa ulazak ovde, razne stvari koje su se izdešavale, baš sam se rastužila, sve me stiglo. Razmišljam koliko je moj život napolju lep, nedostaje mi Jovan. Bila sam mnogo srećna u nekim trenucima, ne mogu da kažem da sada nisam, ali želim da izađem. Shvatila sam da ja nisam za ljubavne priče, da imam predivnog sina, da treba da krenem dalje. Sinišin i moj odnos je bio ludački od samog početka, imamo divnog sina, zbog toga se nikada neću kajati. Koliko god da je nešto bilo ružno, lepe su mi uspomene. Ne bih komentarisala Pavla, niti bilo koga, ne želim da im dajem na važnosti. To je za mene prošlo, sada bih stavila tačku, previše su dobili na značaja. Sada mi je to mnogo smešno što gledam slike sa Markom i Sha. Nema razloga da Marko i ja razgovaramo. Pravila sam mnoge greške, iz svega toga ću izvući lekciju. Nisam zaljubljive prirode, mislim da sam to radila jer sam imala loš odnos sa mužem", tvrdila je Dragana, a Edis Fetić je prokomentarisao.

"Lepe su to uspomene, to je sve nešto se njoj dešavalo u životu. Bilo mi je mnogo teško kada sam video slike sa Jovanom, mnogo mi je krivo što se rastužila. Nije emitovano ništa što već nisam ranije video, da bih se drmuskao. Drago mi je što sam video video neke naše uspomene", objašnjavao je Edis.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

