JANJUŠ PRIZNAO LJUBAVNICI ŠTA JE RADIO SA ŠOPIĆEVOM: Pričao joj isto što i Maji, ali su JEDNO uradili drugačije! (VIDEO)

Maja Marinković i Marko Janjušević ne mogu da dođu sebi otkad je Ivana Šopić iznela šta se sve tačno dešavalo između Janjuša i nje.

"Rekla je da si joj pričao sve ono što si pričao i meni, da se za 10 godina nisi zaljubio tako, da je to vanvremenska ljubav... Zašto si sve to pričao, ako to za tebe nije bilo ništa?", pitala je Maja.

"Ne zanima me više, Majo. Za mene nije bilo ništa, mogu da pričaju šta hoće", rekao je Janjuš.

"To onda znači da si i mene lagao. Jednostavno nećeš da priznaš neke stvari. Kada ti nisi tu pričala je sve ovo što sam ti rekla, posle, kada si ušao ublažila je priču. Pušten je klip kako se ljubite", nabijala je Marinkovićeva ljubavniku na nos.

"Kakve ja veze imam sa time? Danas sam video dete nakon šest meseci, imam li potrebe da ti se kunem da sam se samo jednom poljubio sa Ivanom, samo jednom", tvrdio je zadrugar.

"Samo jednom?", pitala je Marinkovićeva nepoverljivo.

