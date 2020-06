KUNEM SE U MAJKU: Stefan Karić izneo ono što niko nije znao o Šopićevoj! TOTALNO JE UKANALIO PRED KAMERAMA! (VIDEO)

Ivana Šopić i Stefan Karić još jednom su se posvađali zbog Marka Janjuševića Janjuša.

Posle razgovora sa Jelenom Pešić, Ivana se vratila u hotel i pokušala da izgladi odnose sa Karićem. Tada je počela da ga grli i ljubi, ali njemu to nije odgovaralo.

"Da li može neko da mi zabrani da te ljubim? Evo, ja ću da te pustim kada me uveriš da ne želiš da te ljubim", nastavila je Ivana.

"Ruža je postala kaktus, a onaj tulen u kom sam video malo svetla je minimalan", slikovito je objasnio Stefan Karić neke stvari Ivani Šopić.

"Zbog nečega što si znao? Da li je moguće da te je ovo toliko poremetilo?", insistirala je da sazna Ivana.

"Verovatno će tek da me poremeti nešto što ću videti", rekao je Stefan.

"Koje si to trnje onda prihvatio?", zanimalo je Šopićevu.

"Trnje da si bila ovde sa troje, četvoro... To trnje da sam znao da me lažeš. Prihvatio sam trenje na koje sam znao da se neću izbosti, a ne trnje koje će me slagati da me izbode kao p*čku. Nikada ne bih dozvolio da ti se neko smeje. Sve ću ja da prihvatim. Prihvataš k*rčinu moju. Prihvati ovu situaciju sada. Svakih deset minuta druga priča", nastavio je Karić.

"Ne mogu, jer znam da me voliš. Nije druga priča, nego ti nisam pričala neke stvari, jer sam mislila da ih znaš. Znaš koliko me boli k*rac za sve to? Kako to da ti dokažem? Šta treba da uradim? I šta sad?", pitala je Ivana.

"Kada ti je bio rođendan? Pre četiri meseca. Jesi dobila pismo? Jesi čuvala pismo? Ne laži. Beži, bre... Da li si me pitala sto puta da uđemo u vezu iz zaj*bancije da te operem?", dodao je Stefan.

"Zajedno smo se zaj*bavali. Zakuni se da to misliš. Zakuni se u majku da sam zbog toga ušla u vezu s tobom?", počela je da vrišti Ivana.

"Ja ti nikada u životu nisam rekao da igramo igru. Kunem ti se u majku, Lidije mi moje!", rekao je Stefan, a Ivana se okrenula na drugu stranu kreveta.

