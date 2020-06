IZ POUZDANIH IZVORA ZNAM DA JE ON FAVORIT! Kija otkrila ko treba da pobedi u Zadruzi 3: Šok odgovor, tiče se i Lune!

PevačicaKristina Kija Kockar, nekadašnja učesnica i pobednica "Zadruge 1" progovorila je o favoritima iz treće sezone rijalitija.

Prvo je pomenula Mensura Ajdarpašića, a zatim dečka Lune Đogani, Marka Miljkovića.

"Mensur zaslužuje pobedu zato što ga svi napadaju. Ne podržavam njegovu agresiju, to je sigurno. Ume da pretera i to mi se ne sviđa, ali mi je krivo što su ga svi uzeli na zub. Dečko je mlad i nesnađe" rekla je Kristina, pa se osvrnula i na svog druga Stefana Karića.

"Njemu ne bih dala pobedu, ima tu mnogo više ljudi koji je zaslužuju. On je predivan momak ali ga je pojeo rijaliti, malo je nesnađen. Ne vidim zašto bi on pobedio, nije ništa uradio čime bi zaslužio pobedu, ali mislim da on ima sasvim korektan honorar i volela bih da se plasira visoko i naravno da bi moja podrška otišla njemu" priznala je pevačica.

Ono što je mnoge iznenadilo jeste to što bivša supruga Slobe Radanovića misli da bi pobednik "Zadruge 3" zasluženo bio dečko Lune Đogani, Marko.

"Marko Miljković bi mogao da pobedi. Na stranu to sa Lunom, on nikada ništa ružno za mene nije rekao, makar ne javno. Nikad neću zaboraviti ono što je uradio za mene u "Zadruzi 1". Od početka do kraja rijalitija nikada nije nešto jeo, a da me nije ponudio. Nikad nisam bila gladna, uvek je bio tu za mene, čak i kad je bio sa Lunom, iako ona i ja, naravno, nismo u dobrim odnosima", ispričala je Kockareva, pa se osvrnula na njen odnos sa Đoganijevom.

"Mada, nije da nismo u dobrim odnosima. Kako prolazi vreme to je već postalo malo "passé". Marko mene nikad nije komentarisao javno. Da li je pričao privatno nešto o meni, to već ne zalazim, okej je, ona mu je devojka i to ne uzimam za zlo, ali ja ne mogu ništa loše o tom dečku da kažem. Marko je jako pametan, zna kako se igra rijaliti i on je definitivno jedan od favorita i iz pouzdanih izvora znam da jeste favorit publike, ima dosta glasača. Videćemo, jedva čekam da izađe" rekla je pobednica prve sezone "Zadruge".

