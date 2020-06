OVO JE PRAVI RAZLOG ZAŠTO JE ŠOPIĆEVA SA STEFANOM U VEZI?! Razočarani Janjuš razvezao jezik kao NIKAD PRE!

Izrevoltiran reakcijom Ivane Šopić, te izjavama Stefana Karića, Marko Janjušević Janjuš otvorio je dušu za crnim stolom pa istakao kako je veoma razočaran plavom cimerkom, "koja je isprva u njega gledala".

"Stefan me je malo sada razočarao. Juče sam čuo da je Ivana Šopić pričala da ja pričam svima isto, da ja naručujem pesme, a ona se pronašla. Ivana Šopić se smuvala sa Karićem da bi se oprala. To je prvo bilo. Devojka je prva bila zaljubljena u mene, pa je prebacila priču da sam ja ćutao. Prva me je gledala. Ništa mi nije jasno. Dva dana pre nego što sam rekao da ću staviti barijeru, tada je Ivana htela da kaže da ne može da izdrži, da ja treba da kažem da treba da ostavim sve, da bih bio sa njom. Može i Zola da se oglasi. Sve što sam bio dobar prema njoj, ona me je kanalila. Mene je gledala stalno kada je bio sa Filipom, a ja sam bio kriv za njihove probleme. On je oženjen, daj da ga j*bemo do kraja", ispričao je on.

foto: Printscreen

"Pa, dobro, daj da je*emo sad svi Ivanu Šopić", dobacila je Ermina, ali Janjuša to nije omelo.

"Ne bih ništa spomenuo da me juče nije kanalila. Bila sa Filipom, mene gledala, a ležala sa Tomovićem u krevetu... Završio sam priču", zaključio je on.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir