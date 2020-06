MOJA MAMA DA ZNA, NIKAD SE NE BI POMIRILA S TIM: Ivu Grgurić proganja ružna prošlost! Odmah je briznula u PLAČ! (VIDEO)

Iva Grgurić i Filip Đukić osvrnuli su se na svađu zbog Ivinih uspomena i progovorili o tome da li će ostati zajedno kada se rijaliti okonča.

Grgurićeva je odmah istakla da sa Filipom nije u vezi.

"Filip i ja nismo u vezi. Mi smo lagani, do kraja Zadruge smo u tom nekom odnosu, kao i prethodnih dana. Njega sam izabrala danas za najveće razočaranje. Shvatam da njega sada zanima sve, zanima ga što sam slala Sukiju snimke, ako nisam bila sa njim, kunem mu se da smo imali samo jedan poljubac. Misli da sam ga slagala za slike, to je bilo pre sedam godina, a onda se on nadovezao na slike sa dekom. Ja sam njemu tu objasnila da nikada nisam želela da iznesem taj deo svoje prošlosti, već sam odreagovala na pitanja novinara koja su se potegla. Nisam želela ni sada da produbljujem tu temu, on je shvatio po meni da je tu još bilo mnogo stvari. Shvatio je da pravu istinu znamo Marinko, taj čovek i ja. Da neke stvari moja mama zna, nikada se ne bi pomirila sa nekim stvarima. Preteške su mi ove stvari!", objasnila je Iva, koja je sve vreme bila na ivici suza.

foto: Printscreen

"Da je bilo nešto sa Sukijem ili nije, zanima me samo da bude iskrena. Ne želim da nešto saznajem posle. Poenta je samo iskrenost i poverenje, šta je bilo bilo je, meni je samo bitno da bude iskrena prema meni", objasnio je Filip.

"Ja nemam razloga da krijem, da se nešto desilo, rekla bih. Vi samo znate da sam ja ovde stvari govorila sebi na štetu", tvrdila je Grgurićeva.

foto: Printscreen

Kada se potegla tema da Ivu napolju niko više nema da zaštiti, zadrugarka je briznula u plač.

"Mislim da bolje da sada ne pričamo o tome, jer znam kako će ona da reaguje. Mislim da se ona sada brine preterano zbog svih tih nekih stvari, ja mislim da tu nema ništa više, ja sam tu uz nju štagod bilo. Videćemo šta će biti napolju", govorio je Đukić.

"Mi smo udaljeni, po mom mišljenju veze na daljinu ne uspevaju. Ja ću se skoncetrisati na sebe, nisam sada za vezu", istakla je zadrugarka.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir