VOLI ME, ALI JE U DEPRESIJI! IMA BLOKADU ZBOG DETETA: Maja iznela sve detalje odnosa sa Janjušem, evo šta OČEKUJE! VIDEO

Maja Marinković progovorila je o odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem i to pred Drvetom mudrosti.

Drvo mudrosti zanimalo je i kakva su osećanja između Maje i Janjuša.

"Poslednjih dana sam bila zbunjena. A i moje ponašanje, plakanje i histerisanje, mislim da kao da je đavo ušao u mene. A što se tiče osećanja, znam da on mene voli, ali na moje ponašanje utiče ta njegova depresija. Rekao mi je da me voli, ali da ima blokadu zbog deteta. Kaže mi da me voli i da ne može da se odvoji od mene. Da mu nije stalo do mene, ne bi uradio sve te stvari. I ja treba da iskontrolišem to svoje ponašanje, a opet i on da me ne dovodi do toga", rekla je Maja.

foto: Printscreen

"Majo, Zadruga će se uskoro, nažalost, završiti. Kakvi su tvoji planovi za budućnost vezani za Janjuša?", pitalo je Drvo mudrosti ovu zadrugarku.

"Sada volim, za razliku od prošle godine. Iako je to nešto što nije dobro, što je loše. U toku svađe često kažem "Još 15 dana i gotovo", ali ja to ne mislim stvarno. To nepoverenje ubija i mene i njega i mislim da treba da se smirimo i pružimo šansu jedno drugom. Videćemo, ako bude išlo, ide. Posle svega što sam uradila, i on šta je uradio, volela bih da uspemo iako postoji preterana ljubomora sa moje strane, a to nepoverenje njegovo u mene", rekla je ona.

foto: Printscreen

