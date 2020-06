NISAM DOVOLJNO JAKA DA RASKINEM: Milica Kemez i dalje je u ČUDNOM odnosu sa Borom, a evo da li su INTIMNI (VIDEO)

Milica Kemez govorila je o svom odnosu sa Borom Santanom.

Ona je istakla da brine za svog dečka i ima potrebu da bude uz njega, ali da smatra da je Bori teret.

"Ja nisam ljubomorna na te devojke koje on grli i teši, već na taj njegov odnos. Iskreno, on meni stalno govori da me voli najviše na svetu, ali ja njemu ne verujem. Ja sam tip koji se vezuje i promena partnera mi je tragična, traumatična i ja bih volela da ostanemo zajedno posle "Zadruge". Ali mislim da neće odoleti pritisku napolju. Nije da ga potcenjujem, a sebe precenjujem, ali i ovde se pokazalo da se više druže sa njim devojke sada", rekla je Milica.

"Ja njega stvarno mnogo volim i uvukao mi se pod kožu. Ja njega gledam kao nestašno dete koje treba stalno grliti, ljubiti i maziti. Mislim da on ima komplekse i da u revoltu kaže šta ne misli. Ja osećam potrebu da ga zaštitim. Naši odnosi su čudni, mi smo više ki daao drugari. Niti se cmačemo, niti imamo odnose. Ja njega stvarno volim, a da li on mene voli, ili sam mu navika, to treba njega da pitaš. Više ni sama ne znam. Nedefinisani odnosi, sad ja da pravim dramu, da raskidam, pomirićemo se za dva dana. Nisam dovoljno jaka da raskinem", priznala je Kemezova.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir