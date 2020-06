MARKO MILJKOVIĆ PODNEO TUŽBU PROTIV ANABELE! I ni za šta se ne kaje: Izbio novi RAT! (VIDEO)

Ne želeći više da sluša njene pridike, Marko Miljković podneo je tužbu protiv Anabele Atijas, pa je sudija Tara Simov dala uvodnu reč zadrugarima, kako bi izneli svoj stav.

"Ja sam odavno stavio tačku na Anabelu. Mnoge stvari, kao Miljanu što si mi nabacivala na nos, ja neću da ulazim u rasprave sa tobom. Neke stvari sa kojima sa se šalio sa Miljanom, shvatila si ozbiljno. Sa tobom nema ni rasprave, ni nekog specijalnog kontakta. Što se tiče izvinjenja, ili moje pokajanje, to mogu da dodam u ovoj priči. Ti si se navodno pokajala što si tako postupila i tražiš pokajanje za svoja dela, ja se ne kajem ni za jedno, ni za drugo", rekao je on.

"Ja ne znam o čemu se ovde radi, ja to nisam ni gledala! Ja sam se pokajala za sebe, a ti zbog sebe, ali ti se ne kaješ! To da me uvlače u priču zbog prvog mesta, to je teško, jer uopšte mojim ulaskom, očekivajući ljudsku veličinu od moje porodice, mog bivšeg muža, po najmanje Miljkovića, nisam dobila. Pogodio me je najviše moj porod. To što ja spuštam loptu spuštam zbog Lune, meni je drago bilo kad me zagrli i kaže da je ponosna na mene što te nisam nominovala", uzvratila mu je Anabela.

"Da nisi Lunina mama, bila bi u prvom planu. Jedina osoba koja zaslužuje da bude diskvalifikovana si ti, ali si Lunina mama. Ja znam svakog gde treba", dobacio je tada Miljković.

"Mislim da sam ti uzdrmala kavez. Podigao me je zbog toga da budem potrčko, jer me je svrstao u šest ljudi koje najviše mrzi, Mića, Mensur, Mina, Mirko, Đedović i ja. I što me je podigao treći put? Za osobu koja ga je najviše razočarala, za razliku od njega ja bih mu dala najveći budžet, jer ga moja Luna voli, moja krv teče njenim venama. Krv moja prokleta, Mrkice iz Niša će da teče. Svrstavaš me u neku kategoriju tako, ja imam pravo da kažem šta hoću svojoj ćerki, ima da vas nabijam na šta hoću, ali neću", pravdala se Lunina majka.

foto: Printscreen

"Izmanipulišeš čoveka, sedneš mu na kičmu. Imaš budala, usmeriš ga na put da ide kući, imaš miran život, ali ja to za tebe ne mislim, niti si ikada bila u planu, ali da si radila gnusne stvari mene, kao te osobe, i te kako jesi. Kao što si akonto mene ušla da zaradiš pare, ja ću ti dozvoliti da uzmeš te pare. Da ja nisam ušao ovde, ne bi ni ti, ja ti guram pobedu u džep, samo malo o'ladi od Marka Miljkovića, iako sam mogao da stanem na put više puta, razumem tvoju bol, sve imaš, možda ću i tužbe na kraju da povučem", pravdao se, zatim, Marko.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir