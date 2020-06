Maja Masaža u okviru "Jutarnje kafice" posvađala se sa Snežanom Jovičić, iznoseći šok tvrdnje o Anastasiji, za koju je rekla da je spavala sa Pavaom, kao i da je Sneža znala za to.

"Anastasiju si ti dovela ovde, ona je spavala sa Pavaom. Bila mu je devojka za jednu noć i ti si to znala. Pa kako to, on se tebi sviđa, šta sad dve drugarice dele jednog dečka", podrugljivo je rekla Maja, dok je Jovičićeva sve negirala.

