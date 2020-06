PAĆENICE, STANI DA TI NE BIH SAŠIO GLAVU! Mensur gađao Minu čime je stigao, pa lupao u zidove! JEZIVE SCENE (VIDEO)

Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić posvađali su se nakon "Pitanja gledalaca" u kojoj je bilo priče i o tome da se on zaljubio u zauzetu Anu Korać.

Mina je plakala i vrištala, dok je Mensur urlao na nju, lupao vratima, šutirao stvari i nervozno šetao.

"Jao, smiri se. Dođi ovde pored i lezi! Da li je moguće ovo? Šta je sa ovom ženom? J*b'o te mir! S tobom čovek ne može mir ni da kupi, ni da dogovori, ni ništa! S tobom mira nema! Što si takva džukela? Šta sam ja to tražio? Smrdo mala jedna! Reci, šta ja to tražim, da znam! Džukelo! Nemoj da me teraš da nikad u životu ne progovorim s tobom! K*rac ćeš da mi p*šiš, smradu jedan!", pričao je Mensur.

"To svom bratu govori, gde si navikao tako da ponižavaš i vređaš... Ti si mene ostavio mesec dana pred kraj, to ti je bitno, da bi oprao svoje ime", govorila je Mina.

"Ja ti kažem da vratiš krevet. Legla si tu u ćošak, vrištiš, na šta ličiš... Dođi ovde, lezi! Ja sam non-stop uz tebe, non-stop sam sa tobom, ne znam šta više da uradim", pričao je Mensur.

"Stani da te ne bih sašio u glavu! Više nećeš reč progovoriti sa mnom. Ja tebi pomažem, dođi ovde i lezi! Boli mene k*rčina šta će ko da misli o meni!", ponovo je pobesneo Mensur.

Mensur je gađao Minu papučama, dok je i ona bacila karton s jajima na njega i unela mu se u facu.

"Zašto me gađaš? Guraš me opet od sebe... Umeš li šta drugo da mi kažeš osim to "k*rvo"? Kako ne znaš da voliš! Ja sam samo tu došla i zagrila te, ti nisi znao da se okreneš, ni ništa... I to je sve!", nastavila je Mina.

"Ućuti, molim te, ućuti! Neću da te vidim više! Đubre jedno! J*bem ti... Plašim se u oči da te pogledam! Pogledaj kako me gledaš. Paćenice jedna, gadiš mi se!", rekao je Mensur.

