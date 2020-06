NAJVEĆA KAZNA ĆE BITI DA MOJA KRVI TEČE VENAMA TVOJE DECE: Anabela ne prašta Marku, pljuje kao nikad dosad! (VIDEO)

Marko Miljković dobio je pitanje gledalaca koje je izazvalo veliku svađu.

"Zašto nisi ispao šmeker, dao Anabeli veliki budžet i pružio joj ruku pomirenja ili joj dao mali budžet i stavio je za potrčka? Ovako si Marko, naš, ispao i bez stava i bez karaktera!", glasilo je pitanje za Marka.

foto: Printscreen

"Ja sam tako osetio da treba da uradim. Neke stvari bih mogao da joj opravdam, ali to njeno ponašanje, jednostavno ne mogu... Okej, Lunina je mama. Više puta je izgubila poštovanje kao Lunina mama, ali mi ipak u malom mozgu stoji da je Lunina mama. Verovatno bi veći haos bio da je Anabela običan učesnik. Ja stvarno ne mogu da oprostim nekom ko je radio takve stvari. Ja ne mogu da pričam šta se tu sve dešavalo. S moje strane neće sigurno doći do oprosta, to jedino može doći s njene strane. Videćemo šta će biti", rekao je Marko.

"Ja se kajem zbog sebe, pre svega zato što nikada u životu nisam bila zla. Nikada nisam bila zlopamtilo. Onaj dan kad je delio budžete rekao je da nije osvetoljubiv, nisam ni ja. Ja ne želim da živim s tom mržnjom u sebi koja me razara. Kajem se! Poklekla sam. Možda i bolje, a to da li će on meni da oprosti ili ne, nije mi ni stalo, jer se radi o čoveku koji prvo sebi treba da sredi život i sebe da ceni. Mašta, može svašta!", izjavila je Anabela.

"To je poenta. To što imaš ti sve gore i gore mišljenje o njemu", rekla je Luna, Anabeli.

foto: Printscreen

"Uživajte vi", poručila je Anabela.

"I nije osvetoljubiva. Tu ćemo staviti tačku", rekao je Marko.

"Ko je on meni da oprašta? Ako se moja ćerka uda za tebe, tvoja najveća kazna će biti da moja krvi teče venama tvoje dece! Manipulatoru! Popi pivce! Prvi dan su me digli ovde da pričam o zadrugarima", rekla je Anabela.

"Zašto mi nisi pružila ruku?", pitao je Marko, Anabelu.

"Dala sam ti priliku da pokažeš pravo lice. Ja sam majka tvoje devojke! Moja ćerka nije tebe maltretirala. Da li je moja ćerka maltretirala tvoju majku? Mene si bacao na kolena! Hajde, šerpice od 2.000 dinara", rekla je Anabela.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir