NISAM JA BIRALA DA MI SE RAZVEDU RODITELJI! NE ZNAM GDE SAM SE IZGUBILA: Luna se guši u suzama, Anabeline reči je BOLE!

Anabela Atijas i Luna Đogani ponovo su se posvađale za stolom, a Luna se čak i rasplakala i posle reči svoje majke.

"Ja ne mogu da mrzim svoje dete. I da mi je to poslednja, ne bih to mogla. Smeta mi njeno prisustvo, zato sam promenila i mesto. Nije to ni mržnja ni bes. Sve mi je uskraćeno, ne znam kako bih sebe objasnila u ovom momentu. Posle Gagijevih reči, jedan deo mene je umro. Želim da je ostavim sa ljudima koji joj misle dobro", rekla je Anabela.

Lunu su pogodile Anabeline reči i pitanje, pa se rasplakala.

foto: Printscreen

"Gledaoci imaju pravo da to misle. Meni je mnogo teško, imala sam neki san odvratan. Sanjala sam ono što sam sanjala i pre mesec dana. Njoj sam ispričala za to. Idem kući, osećam se da nemam nikog. Meni majku ništa ne može da zameni, jako mi je teško. Pre smo bili iole normalni. Ja jesam ta devojka koja širi ljubav, samo ne znam gde sam se izgubila. Jako sam se promenila. Volela bih da znam šta nije u redu sa mnom. Osećam se krivom. Ubija me griža savesti. Dok sam bila napolju i gledala tatu bilo mi je teško, i tad sam shvatila njene (Anabeline) reči kako joj je bilo dok je ona mene gledala. Ona kao majka vidi mene drugačiju, i to je boli", rekla je uplakana Luna.

"Marko nema veze sa ovim. Meni je krivo što ona mene sada gleda kroz Marka. Ja bih volela da ona razdvoji naš odnos od mog odnosa sa Markom. Ja ne mogu da zamislim da izađem napolje i da nemam mamu i sestre", rekla je Luna kroz suze.

foto: Printscreen

"Krivim te za ponašanje. Ja od tebe ne zaslužujem da se ponašaš prema meni kao nekom go*netu, jednog dana kad prestaneš da budeš mali Marko Miljković, javi mi se. Moj ti je savet najljudskiji pogledaj svoje ponašanje pa se zapitaj. Mene sve boli, radi, nek si mi živa, srećna i zdrava do kraja života. Ne trebate mi u životu takvi kakvi ste, ja nisam kuče, kojem se baci koska, pa da trčim. Rekla sam joj u kolima, gde ćeš tamo da opet bude je*ačica. Nek bude da sam rekla da je to u besu, meni je smetalo da je gledam nju u intimnim odnosima. Meni su ljudi govorili da sam je ja tako vaspitala. Pred "Zadrugu 2" sam joj rekla "Tata ti je tu, ja neću ići ni po emisijama", rekla je Anabela.

"Ja sam ih pred svoj ulazak ostavila u miru, u korektnim odnosima. Ja sam ušla u "Zadrugu 2" mirna. Kad sam izašla ja sam ih zatekla u lošim odnosima. Ja za te stvari nisam kriva. Ja da sam birala ja bih volela da se nisu ni razveli. Ne mogu da poverujem da smo nas dve u ovakvom odnosu", dodala je Luna.

"Da li sam ja učinila sve na ovom svetu da se ti ne bi osećala loše? Kolekcija, pesma? Da bi mi ovih dvojica sve anulirali", rekla je Anabela.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

