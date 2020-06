LUNA ĐOGANI I ANABELA ATIJAS POSLE HAOSA OČI U OČI: Majka i ćerka progovorile o odnosu, ONI su im GLAVNI PROBLEM! VIDEO

Anabela Atijas i Luna Đogani razgovarale su o svom odnosu koji je znatno narušen u rijalitiju.

Drvo mudrosti je pitalo majku i ćerku da otkriju u čemu je problem kada je njihov odnos u pitanju.

"Ovde su stvari trebale drugačije da se postave što se mene tiče. Mi ovde očigledno ne možemo da rešimo probleme. Na to utiču i ljudi, Marko, tata. Ne možemo da nađemo zajednički jezik, da shvatimo šta jedno i drugu muči. Samo guramo pod tepih te probleme", rekla je Luna.

"Mislim da Luna odlično zna šta je moj problem. Osećam se slomljeno, izdano, to nisam očekivala. Šta god da sam ja uradila, ona zna da sam ja bila loše i da sam patila zbog njenih problema. Ona je nekako prednost dala ljubavi. Ali ovo je javna scena, nismo kući. Na ovom mestu, očekivala sam mnogo više razumevanja. Došla sam na red nekad u životu da i ja budem u centru pažnje. Ne kao dete, nego da me razume. Možda ja preterujem, možda je konačno vreme da shvatim da nisam u toj ulozi mame u kakvoj sam bila. Boli me, mnogo me boli. Za sad se sklanjam i sklanjaću se dok god ona ne izađe", rekla je Anabela.

"Neću više da trpim da mene neko etiketira. Od mene brani sve kao da sam ja neki monstrum", rekla je Anabela.

"Ja nemam potrebu nekog da branim, mene boli što ona mene posmatra kroz Marka", rekla je Luna.

