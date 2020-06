MARKO NE MISLI ONO ŠTO PRIČA: Luna i Anabela se udružile, pa oplele po Miljkoviću! Da li će im zameriti?! (VIDEO)

Anabela Atijas i Luna Đogani legle su zajedno u krevet i nastavile da ćaskaju. Imaju mnogo tema za razgovor jer duže vreme nisu bile u dobrim odnosima.

"Mnogo me nervira taj Markov stav... U fazonu... Razmislio bi da li bi mi se javio, ja njemu da se izvinim, ne on meni", počela je Anabela priču o Miljkoviću.

"Ja to znam, on i meni to priča. On je takav prema svima. Eto, ali znam isto tako i da nije takav. Kad za stolom kaže "To nije istina", znam da ne misli tako. Ja poznajem srž njegovu", odgovorila je Luna.

"Ima milion načina da pokaže da bi za tvoju mamu nešto uradio i ništa", rekla je Anabela.

"To samo zato što smo ovde. On mene milion puta za stolom iznervira, a znam da ne misli tako što kaže. Neće da me sluša ništa. Ali neću da mu se mešam u to, to je njegov život, njegov plasman", zaključila je Đoganijeva.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir