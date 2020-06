IMAM TRAUME OD MUŠKARACA KOJI SKAČU NA ŽENE! Luna pokušala da opravda Marka na sve načine, Anabela joj ovako ODBRUSILA!

Luna Đogani i Anabela Atijas današnji dan provode na Rajskom ostrvu, gde nakon što su izgladile odnos, pričaju o svim onim temama zbog kojih su dolazile u sukob, a prvenstveno o Marku Miljkoviću.

Dok je Anabela ve vreme prebacivala Luni, jer smatra da je ćerka bila nepravedna prema njoj, te da je zauzela stranu svog dečka u mnogim situacijama, Đoganijeva je pokušavala da se opravda na sve načine.

"Niko ružno nije rekao, volela bih da odgledaš to suđenje. Ja se kajem, ali šta ja imam da se kajem zbog Marka... Ja se kajem zbog sebe. On kreće od toga šta će narod reći. Ja mislim na sebe, ne ponosim se sobom, volela bih da sam došla i otišla kao gospođa. Muka mi je od muškaraca i od tih iskrivljenih faca. Prvi put sam na njega skočila kad se izdrao na tebe, drugi put kad mi je rekao kakva sam ja to majka... Odvratno! Nikakvu šansu on meni nije dao. Meni se ukida pravo, a njemu se tetoše. Meni si zamerila, a njemu nisi. Imam traume od muškaraca koji skaču na žene" govorila je Anabela.

"Ti ne znaš šta sam ja njemu rekla. Smatram da nije bilo potrebe da se unosite jedno drugom u facu. Ja sam ga takvog prihvatila" rekla je Luna.

"Ispostavilo se da prihvataš nešto što ne podržavaš" prebacivala je Anabela ćerki, dok je sebe i svog dečka pravdala ovim rečima:

"Ja njega volim, vidim u njemu neke stvari koje drugi ne vide. On ima potrebu da me zaštiti, da me zagrli kad je meni teško. Svađam se s tobom, s tatom, žao mu je kad me vidi takvu" govorila je Luna.

"Ti nisi ista kad se ovde svađaš sa mnom. Ti mene gledaš kroz njega, to nisi ti. Neću da učestvujem u tome" ostala je Atijasova pri svom stavu.

