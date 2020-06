PRIKAZANE ANABELINE USPOMENE! Snimci svađe sa Markom šokirale sve: Anabela osula PALJBU po zetu, pa se obratila Luni!

Prikazane su uspomeneAnabele Atijas, a među najupečatljivijim su nemile scene iz "Zadruge 3", kada su se dešavale burne rasprave sa dečkom njene ćerke Lune Đogani.

"Prevladavaju sve ružne osobe, ne volim da vidim te slike, najiskrenije. Nikada nije prestala emocija gađenja. Sećam se da su svi bili u šoku kada sam pokrenula razvod, jer smo mi važili za idealan par. Ja sam bila jedna depresivna žena, moj život sa Gagijem bio je lažni sjaj. Videli ste i Mladena, nas dvoje smo otpočeli vezu, on me je sačekao po izlasku, ta veza je trajala svega par meseci. Andrej, ne znam šta mi je sada, sve mi je sada! Presrećna sam što ga imam. Andrej me je dobio u najgorem mogućem stanju, a zavoleo me je baš takvu. Bio je uz mene dok je trajala Zadruga, bio je sve vreme uz mene, pomogao mi da sredim stan, a onda se umorio" rekla je Anabela.

foto: Printscreen/Youtube

Anabela se osvrnula na odnos sa ćerkom Lunom, koji je javnost pratila od njenih malih nogu, a njen bivši muž Gagi Đogani tvrdio je da odnos majke i ćerke nikada nije bio onakav kakav je predstavljen u javnosti.

"Mislim da je to klasično pranje od svega što su radili, pokušavaju da nađu mehanizam kako bi me ukanalili, znaju da su mi moje ćerke bolna tačka. Ljudi su ljubomorni na to. Luna je zalutala ovčica, koja iz nekog svog slepila, nazovimo to ljubavlju, ne mogu to da shvatim. Radila je stvari koje joj ni malo nisu bile na ponos. Ako sam ja ta "luda ženeturača", neka im je to na savest" istakla je zadrugarka.

Atijasova se osvrnula i na žučne rasprave sa potencijalnim zetom Markom Miljkovićem.

"Desilo se to da sam ja izazvana lažima. Kada sam se udavala za njega, mnogo me je privuklo to što je bio vezan za svoju porodicu. Prema meni je ispao najgori dušmanin. Prvo sam zamerila Gagiju, očekivala sam od njega da on preuzme inicijativu, znao je da me nešto boli, trebalo je da potencira da vidimo šta to nju boli. Prvi put sam videla ove neke snimke, blago je reći da sam šokirana. Luni niša ne zameram, opraštam ti sve, smatram da si i te kako u pogrešnom društvu, pogrešno navođena. Ja znam da ovo nije moja ćerka, ona je sama sebi kupovala sebi mir, velikim parama, molebanima za tu ljubav. Hvala Vam na mojim uspomenama! Smirile su se strasti, Luni apsolutno ništa ne zameram, s kim je i sa kim je, ništa joj ne zameram, super je odreagovala. Ne postoji stvar koja majka svojoj ćerki ne može da oprosti. Šaljem poruku mojoj majci, Andreju, svi koji su povređeni, ona je ipak izašla iz moje utrobe, ona ne može nego da bude kao ja, oprostite joj" istakla je Atijasova.

"Bilo mi je lepo da gledam uspomene do ovog poslednjeg trenutka. Ja ću komentarisati sebe pre "Zadruge 1", mnogo mi nedostaje ta devojka, prepozitivna sam. I te kako sam se promenila, mnogo je uticala "Zadruga" na mene. Videli ste prvi put kako sam izgledala kada sam bila beba. Ne bih komentarisala ružne stvari, već je sve rečeno" prokomentarisala je Đoganijeva.

foto: Printscreen/Youtube

